魔鬼詩篇作者魯西迪遇刺 伊朗保守派媒體叫好

（法新社德黑蘭13日電） 生於印度的英美雙籍作家魯西迪（Salman Rushdie）因小說惹怒伊朗，從1989年躲避追殺令迄今。他12日在紐約州演說時遇刺，伊朗極端保守報紙「環球報」（Kayhan）今天叫好。

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魯西迪12日在紐約州參加一場活動時遇刺，現在仍仰賴人工呼吸器。魯西迪自1980年代末期以來，一直是懸賞刺殺的目標，伊朗時任最高領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）下達宗教裁判令（fatwa），呼籲穆斯林拿下他的項上人頭。

「環球報」寫道，「向這位勇敢且有責任感的人致敬，他在紐約攻擊了背教者、墮落的魯西迪」。這家媒體總編輯由伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）指派。

報導稱：「那位持刀割開真主敵人脖子的人，讓我們親吻他的雙手。」 除了「國民信心報」（Etemad）等改革派刊物外，伊朗大多數媒體都是類似口吻，將魯西迪描述為「背教者」（apostate）。

針對魯西迪遇刺，伊朗官方尚未發表正式聲明。

現年75歲的魯西迪以1981年發表的第2本小說「午夜之子」（Midnight's Children）展露頭角。這本小說贏得諸多國際獎項，以及英國小說界大獎布克獎（Booker Prize）。

然而，魯西迪因為寫出第4本小說「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）而長期面臨死亡威脅，有些穆斯林認為該書褻瀆先知穆罕默德。這本書於1988年出版，陸續在許多穆斯林人口眾多的國家被禁。

1998年，伊朗時任改革派總統哈塔米（Mohammad Khatami）政府曾對英國保證，伊朗不會執行對魯西迪的宗教裁判令。不過，哈米尼於2005年說，他認為魯西迪是背教者，傳統的伊斯蘭律法規定，對於犯了背教罪的穆斯林，刑罰是處死。

© 2022 AFP