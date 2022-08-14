埃及教堂主日彌撒大火 增至41死45傷

（法新社開羅14日電） 埃及科普特基督教會神職人員指出，大開羅工人階級地區一座科普特基督教堂今天進行主日彌撒時發生大火，引發踩踏事件，造成至少41人喪生、45人受傷，死者大部分是兒童。

廣告 繼續瀏覽後續

阿布席芬教堂（Abu Sifin church）這起大火肇因電器設備故障。消息人士指出，吉薩省（Giza Governorate）尼羅河（Nile River）以西人口稠密尹巴巴區（Imbaba）的這起大火發生於當地時間將近上午9時，當時有5000人聚會參加彌撒。

消息人士指出，火勢封住教堂入口，引發踩踏，死者大部分是兒童。

住在教堂隔壁的貝烏米（Ahmed Reda Baioumy）告訴法新社：「每個人都拉着小孩離開建築。但火勢越來越大，頂多隻能進去一次，否則就會窒息。」

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今天上午在臉書（Facebook）上宣布：「我已經動員所有國家機構，確保已經採行所有措施。」

他後來又表示，已經致電向科普特基督教教宗塔瓦德洛斯二世（Pope Tawadros II）「表示哀悼」。塔瓦德洛斯二世2012年成為科普特基督教教宗。

內政部後來表示，「法醫證據揭示，教堂建築2樓的空氣調節裝置起火」。

同樣位在尹巴巴區的附近教堂神父法米（Father Farid Fahmy）告訴法新社，短路引發了這起火警。

他說：「因為停電，他們用發電機。複電後電力過載。」

© 2022 AFP