以色列突襲搜索東耶路撒冷民宅 擊斃巴勒斯坦男

（法新社耶路撒冷15日電） 以色列安全部隊今天擊斃一名巴勒斯坦男性，因為他們為了追查一批武器，而於上午在東耶路撒冷（East Jerusalem）一處民宅進行搜索時，遭遇這名男子試圖刺殺員警。

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以色列警方表示，「一名試圖刺殺我們戰士的嫌犯遭到制伏」，而這名男子已在一所以色列醫院死亡。他的身分經巴勒斯坦人指認是21歲的沙罕（Mohammed al-Shaham）。

沙罕的父親告訴法新社，他的兒子頭部遭近距離平射中彈，且任由流血40分鐘。他說，警方凌晨3時30分敲他家門，「我們沒能趕到門邊，穆罕默德（Mohammed，沙罕名）先到那裡，門就爆開」。

「他們（警方）在屋內開始射擊，第一槍擊打中穆罕默德頭部。」他還說，警方放任他的兒子流血，之後才逮捕沙罕並將他帶走。

耶路撒冷邊界警察表示，它在卡法阿卡布（Kafr Aqab）發動突襲搜索追查武器下落。這個城鎮屬於以色列並吞的東耶路撒冷地區，卻位處安全圍籬的約旦河西岸（West Bank）一側。

沙罕的父親說，其中一名警察告訴他他們搞錯房子。但以色列警方對法新社否認這些說法，表示他們搜索地點正確，且沙罕是他們的嫌犯。但警方並未查獲任何武器。

巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organisation）新任秘書長謝赫（Hussein al-Sheikh）稱這是一起「犯罪處決」，要求國際間立即對這起事件展開緊急調查。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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