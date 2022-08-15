塔利班回歸一周年 阿富汗女權褪色人道危機加劇

（法新社喀布爾15日電） 美軍去年8月倉促撤軍、阿富汗再度淪陷塔利班（Taliban）屆滿一年，塔利班今天以國定假日慶祝。但過去一年阿富汗國內動蕩，女性權益遭嚴重剝奪，人道危機因西方制裁而加劇。

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整整一年前，堅守極端嚴格伊斯蘭教義的塔利班在美國軍事入侵、建立民選政府20年後在全國發起閃電攻勢重新上台，美軍倉皇撤離、美國撐腰的民選政府垮台。

當時在阿富汗民選政府總統賈尼（Ashraf Ghani）外逃幾小時後，賀馬特（Niamatullah Hekmat）是其中一名8月15日進入首都喀布爾的塔利班戰士。他表示塔利班實現了聖戰義務並解放了國家。

之後外國部隊倉皇混亂的撤離行動持續至8月31日，數以萬計的阿富汗人湧入喀布爾國際機場，尋求一絲絲逃離的希望，有人在機場跑道追着軍機跑、攀附美軍運輸機後自高空墜落的照片震撼全球。

塔利班當局目前還沒宣布任何官方慶祝儀式紀念「光復」一周年，僅官方電視台表示會播放特別節目。

法新社認為對許多阿富汗百姓、尤其婦女而言，塔利班的回歸只代表困難日深。

起初塔利班允諾，這次的治理將比他們1996到2001年初次掌權厲行嚴格伊斯蘭統治時更為柔和，但仍依伊斯蘭教規對婦女施加許多限制。

數以萬計的女孩被拒於中學門外，許多政府公職也不讓女性返回崗位。今年5月時，塔利班下令女性在公共場所需從頭到腳包好，最好是全身式的罩袍。

喀布爾居民阿梅爾（Ogai Amail）說：「從他們回歸的第一天起，生活就失去原有的意涵。」

目前阿富汗有100多萬孩童面臨營養不良，西方持續對塔利班制裁讓人道危機惡化。世界糧食計畫署（WFP）估計，阿富汗約2000萬人亟需食物援助，已達全國一半人口。

世界糧食計畫署署長畢斯利（David Beasley）去年底以「人間煉獄」形容阿富汗的處境。塔利班去年8月再次上台後，槍炮聲與戰鬥固然已歇，但糧食不足與艱困局面恐使阿富汗死去的人比過去20年死於戰火者更多。

聯合國開發計畫署（UNDP）署長史丹納（Achim Steiner）今年5月在瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇把話講得明白：「我們不能僅出於道德義憤，就棄4000萬阿富汗人於不顧。」

© 2022 AFP