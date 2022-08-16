新任聯合國特使首訪緬甸

（法新社仰光16日電） 緬甸前文人領袖翁山蘇姬昨天遭法院以貪腐為由增加其刑期6年後次日，新任聯合國緬甸特使海澤今天啟程，首次前往該國訪問。

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聯合國昨天發布聲明稱，海澤（Noeleen Heyzer）「將着重處理持續惡化的局勢、眼下的問題及其他任務範圍內的優先事務」；但聲明中並未詳述海澤是否將與軍政府領導人會面，或要求探視翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。

翁山蘇姬昨天在秘密軍事法庭遭加重刑期，如今將面臨長達17年監禁。

一位外交消息人士稱，海澤預計將在軍政府建造的首都奈比多（Naypyidaw）進行會談，但未提供進一步細節。

聯合國和東南亞國家協會（ASEAN）此前試圖透過外交途徑解決危機，但因緬甸軍方拒絕與反對派人士接觸，取得的進展不多。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）去年任命新加坡社會學家海澤擔任新任特使，接替瑞士外交官柏其納（Christine Schraner Burgener）。

柏其納曾呼籲聯合國對緬甸軍方採取「非常強力的措施」，她也常成為緬甸國營媒體抨擊的目標。自軍方政變以來，這位瑞士籍外交官希望訪問緬甸並與翁山蘇姬會面，但遭到將領們阻撓。

緬甸國營媒體去年12月報導，軍政府「在柏其納結束任期後」關閉了她在緬甸的辦公室。

至於海澤是否獲准開設辦公室，還不得而知。

© 2022 AFP