肯亞大選女性當選人數創紀錄

（法新社奈洛比16日電） 肯亞本月9日舉行多項公職人員選舉，女性當選人數創下歷史新高紀錄，其中包括7名女郡長、3名女參議員和26名下議院女議員，使得這個非洲東部國家朝向性別平等更邁進一步。

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肯亞長久以來缺乏女性從政，民選官員絕大多數是男性，女性政治人物主要來自下議院國民議會（National Assembly）中全國47個郡的婦女代表保障名額。

不過，這樣的情況在本月選舉出現重大突破。這次的六合一選舉，要選出總統、參議員、郡長、國會議員、婦女代表和約1500名郡官員。

例如在肯亞裂谷區（Rift Valley）人口稠密的納庫魯郡（Nakuru County），有8位女性候選人當選，包括郡長基希卡（Susan Kihika）、參議員卡朗加（Tabitha Karanja）和婦女代表切魯勒（Liza Chelule）。

卡朗加這位新選出的參議員，是肯亞第2大啤酒製造商克羅什啤酒廠（Keroche Breweries）的老闆。她說：「現在你們坐下來好好看着，看女人擔任公職能做哪些事。」

郡長當選人基希卡則是感謝納庫魯的選民「展現進步，為這個郡的領導階層選出3名女性」。

基希卡、卡朗加和切魯勒都屬於肯亞總統當選人魯托（William Ruto）的政黨「聯合民主聯盟」（United Democratic Alliance）。魯托也為三人的勝選表示喝采。

他13日在推特（Twitter）寫道：「我們慶祝許多女性打破藩籬，在政治的階梯向上攀升。在你們將開始背負新責任之際，我寄予最好的祝福。」

肯亞這次總統選舉除了魯托以外，其餘候選人全都選擇女性副手，包括魯托最大對手歐丁嘉（Raila Odinga）挑中前司法部長卡魯亞（Martha Karua）搭檔參選。

此外，肯亞本屆郡長選舉有7名女性當選，人數是2017年上回選舉的2倍多。而這回女性候選人也在47個參議院席次奪得3席，在290個國民議會議員席次拿下26席。

觀察家認為，女性在這次肯亞選舉創造勝選新紀錄，很可能將激勵更多肯亞女性勇於投入政治，促使推動性別平等的勢力增強。

© 2022 AFP