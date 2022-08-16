麗茲錢尼反川普 黨內初選料將吞敗無緣連任眾議員

（法新社懷俄明州夏延16日電） 美國眾議員麗茲・錢尼預料將在今天的黨內初選敗給川普欽點的對手，這是共和黨拒絕傳統保守主義，轉而傾向川普「美國優先」（America First）強硬派運動的最新跡象。

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懷俄明州聯邦眾議員麗茲・錢尼（Liz Cheney）現年56歲，是共和黨要人暨前副總統錢尼（Dick Cheney）的長女，黨內地位一度崇高。

但麗茲擔任2021年1月6日國會遇襲案調查委員會的副主席，使她在黨內變得人人喊打。這個委員會正在調查川普（Donald Trump）陰謀推翻上次總統大選的結果。

懷俄明州是美國最保守的州之一，現在眾人都把目光擺在懷州共和黨初選，若麗茲確定落敗，將結束錢尼家族與懷州長達40年的政治紐帶。

即使是麗茲的死忠支持者都私下承認，她可能會輸給川普欽點的人選━59歲律師哈吉曼（Harriet Hageman），哈吉曼參與宣傳川普聲稱2020年大選「被操縱」的說法。

根據懷州當地媒體「卡斯帕明星論壇報」（Casper Star Tribune）最新民調，麗茲支持率僅30%，遠不及哈吉曼的52%，呼應近期所有調查結果。

不過已有人猜測，麗茲可能會挑戰川普，爭奪2024年總統大選的黨內提名，或是以獨立候選人方式競選。知情人士預期麗茲將把這次敗選演說，當成未來政治生涯的跳板。

麗茲在上周末前公布的影片中說：「不管我們必須奮鬥多久，我們將贏得這場戰役。全國各地數以百萬計的美國人━共和黨人、民主黨人、無黨派人士━都將為了自由而團結起來。比起那些嘗試摧毀我國的人，我們更加堅強、專註、有決心。這是我們的偉大任務，我們會戰勝。」

川普第2次遭彈劾時，有10名共和黨籍眾議員倒戈支持，10人中4人不尋求連任，3人敗給川普支持的對手，目前只有兩人成功前進11月的期中選舉，分別是加州的瓦拉道（David Valadao）和華盛頓州的紐豪斯（Dan Newhouse），而麗茲是面對初選選民的最後一人。

上次總統大選，懷俄明州逾70%選民將票投給川普。

© 2022 AFP