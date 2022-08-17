聯合國專家報告：新疆實施強迫勞動 如同奴役

（法新社日內瓦17日電） 聯合國（UN）一名獨立專家的報告做出結論，中國新疆地區存在少數民族在農業和製造業等部門遭強迫勞動的情況，且部分情況可能相當於「奴役，構成違反人道罪」。

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北京當局曾被指控在新疆拘留上百萬名維吾爾人等穆斯林少數民族，並強迫女性絕育和強制少數民族勞動。

美國和其他西方國家的國會議員指控中國對少數民族的這種作為是「種族滅絕」，中國則對此予以否認。

聯合國現代奴役特別報告員小保方智也（Tomoya Obokata）在昨天發表的報告指出，中國存在兩種「國家授權的不同制度」，強迫勞動就在這些制度下發生。這項報告援引了智庫、非政府組織報告以及受害者提供的資料。

其一是職業技能教育和培訓中心制度，在此制度下，少數民族遭到拘留並被安排臨時工作。另一制度則是試圖透過轉移勞動力減輕貧困程度，將農村勞動力轉移到「第二或第三級產業工作」。

報告說：「雖然這些計畫可能可以為少數民族創造就業機會，增加其收入…但特別報告員認為，許多案例有強迫勞動的跡象，受影響的群體並非自願勞動。」

報告也指出，中國對勞工行使的權力性質和程度，包括過度監視、惡劣的生活及工作條件，有些情況可能「相當於奴役，構成違反人道罪，值得進一步單獨分析」。

報告指出，西藏自治區也存在類似的勞動力轉移制度，該區的「計畫主要是將農牧民等農村勞工轉移到低技能、低收入的崗位」。

特別報告員是聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）任命的獨立專家，但並不代表這個世界機構發言。

中國長期以來堅稱在新疆開設職業培訓中心的目的是打擊極端主義。中國國家主席習近平上個月訪問新疆，稱新疆在改革和發展方面「進步很大」。

今年5月，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）在中國展開為期6天的罕見訪問，此行曾前往新疆，她也會見了習近平。

巴舍萊的訪問之旅遭美國和主要人權團體批評，稱她對北京的態度不夠堅定，亦有評論家表示，她這次訪問中國更像是一名外交官，而非一名人權捍衛者。

巴舍萊將在本月底卸任，在此之前，她將發布一份眾人盼望已久的新疆人權報告。

© 2022 AFP