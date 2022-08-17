錄音外泄 英相大熱門特拉斯稱人民需更努力工作

（法新社倫敦16日電） 根據今天外泄的一段錄音，9月成為英國首相的熱門人選特拉斯（Liz Truss）暗指英國人欠缺「技能與應用」，且需更加努力工作。

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法新社報導，在這段特拉斯於2017至2019年擔任財政部首席秘書的2分鐘錄音中，她說英國生產力相對較差有部分得歸因於勞工的「思維和態度」。

她在「衛報」（Guardian）取得的錄音中表示，「這基本上是工作文化所致」，還說英國勞工需要「更賣力工作」。

「如果你去中國看看，情況相當不一樣。我能夠向你保證。」

「英國的工作文化存在基本問題…我認為人們沒有那麼熱衷於改變。」

英國首相強生（Boris Johnson）9月初將下台，特拉斯和蘇納克（Rishi Sunak）競爭成為繼任者，就在特拉斯民調明顯領先之際，這段令人尷尬的錄音檔外泄。

英國保守黨約20萬黨員已開始投票選出下屆黨魁，投票結果將於9月5日宣布，勝選者將於隔日接任黨魁，並將成為英國首相。

特拉斯和蘇納克今晚在蘇格蘭造勢拉票，雙方陣營經常從事敵對作法，最近幾周即發動激烈的選戰。

特拉斯這段談話，與她2012年與他人合著「釋放不列顛」（Britannia Unchained）具爭議性的主張相呼應。在這本書中，英國勞工被描述為「世界最懶散族群」之一。

在上月的選舉辯論中，特拉斯刻意與這種引起爭端的評論保持距離，稱這本書的共同作者、支持蘇納克的現任外交大臣拉布（Dominic Raab）才是相關內容的執筆人。

2016年英國脫歐公投期間原本支持續留歐盟的特拉斯最終力挺脫歐，在這段外泄的錄音中，她也似乎暗示歐盟和移民遭到不公平的批評。

特拉斯陣營的一名成員說這段外泄錄音是「5年前的事」且缺乏「來龍去脈」，但承認英國人民確實「需要提高生產力」。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）

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