非洲聖戰組織擴張 滲透西非沿海國家

（法新社貝南首都科托奴17日電） 非洲極端聖戰組織10年前從馬利北部崛起後，慢慢推進到中部的火藥庫地帶，然後再從當地擴及鄰近的尼日和布吉納法索等國。

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如今，各界擔心這些聖戰組織在非洲沙赫爾（Sahel）地區發動殘暴攻擊大肆破壞後，開始向沿海的西非國家前進。

貝南、象牙海岸、多哥等國北部地區發生多起死亡攻擊事件之後，這些幾內亞灣國家開始檢討政府的戰略。

分析家指出，他們關注的焦點是如何避免重蹈鄰國的覆轍，以及如何取得國外的協助。

馬利軍政府2020年8月掌權後，和巴黎當局關係急轉直下，法國軍隊撤離當地，並已於15日完成撤軍行動。

貝南總統塔羅（Patrice Talon）上月告訴法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），他的國家需要更多裝備，特別是無人機。

在西非沿海國家中，貝南北部地區受到非洲聖戰組織擴張威脅最嚴重。2021年底以來，該地區已發生約20起針對安全部隊的攻擊事件。

駐布吉納法索邊界的貝南安全部隊人員告訴法新社：「我們經歷的一切很可怕。一早醒來，我們都不能確定能否活過今天。」儘管法國部隊已撤離馬利，但馬克宏承諾將「對抗西非的恐怖主義」。

摩洛哥智庫新南方政策中心（Policy Center for the New South）本月警告，沙赫爾的聖戰組織並非傳統的武裝團體。他們散播思想，並且利用目標群眾不滿的心理。

塞內加爾泛非洲安全研究院（pan-African Institute for Security Studies）的艾巴坦（Jeannine Ella Abatan）指出，近來爆發的多起攻擊事件只是冰山一角。

艾巴坦告訴法新社：「2019年以來，針對沙赫爾的研究顯示極端組織已和沿海國家有關聯，除了後勤補給和任務支援，還有財務上。

艾巴坦指出：「這些國家必須迫切回應國內民眾的需求，使他們感覺到安全部隊的保護，而非尋求這些團體的保護。」

國際特赦組織（Amnesty International）已提出警告，貝南和多哥的安全部隊涉及侵犯人權，以及任意拘禁。

西非沿海國家似已了解到貧窮和其他因素引發的不滿，為這些組織創造可能的招募來源。

貝南開始推動發展計畫，在部分開發不足的地區興建學校和醫院，象牙海岸當局也大力投資數百萬美元。

然而，摩洛哥的新南方政策中心表示，政府當局必須再加把勁，並針對邊界地區軍事化提出警訊。

這個中心指出，「倘若不立即且大幅調整做法」，邊界地區的民眾將和「極端分子配合只求保命」。

© 2022 AFP