俄稱未在札波羅熱核電廠部署重武器 控烏擬挑釁

（法新社莫斯科18日電） 俄羅斯國防部今天表示，俄軍並沒有在烏克蘭札波羅熱核電廠部署重型武器，同時指控基輔正準備對該核電廠進行「挑釁」。

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俄羅斯國防部聲明稱：「俄羅斯軍隊在核電廠的範圍或其周圍地區，都沒有重型武器。只有警衛部隊。」

對於有關俄軍從核電廠範圍炮擊烏克蘭陣地的指控，該部稱，基輔正計畫在聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）訪問烏克蘭期間進行「挑釁」，從而讓莫斯科「被控在該核電廠製造人為災難」。

該部稱，烏克蘭正在該地區部署軍隊，並計畫於明天古特瑞斯訪問敖德薩時，從尼科波市（Nikopol）朝核電廠發動炮擊。」「（攻擊）造成的後果將歸咎於俄羅斯武裝部隊。」

札波羅熱核電廠是歐洲最大的核電廠，俄軍入侵烏克蘭不久即佔領該電廠，其不確定性加劇人們對發生類似1986年車諾比核電廠（Chernobyl）災難的擔憂。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）昨天表示，目前緊迫需要允許國際原子能總署（IAEA）檢查札波羅熱核電廠並使俄羅斯部隊撤離。他說，莫斯科控制該核電廠「增加了核子意外災害或事故的風險」。

史托騰柏格還指責俄羅斯利用「核電廠周圍的土地作為集結區及平台，對烏軍發動炮擊」。（譯者：楊明��/核稿：陳政一）

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