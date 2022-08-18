美法院裁決少女不夠成熟不得墮胎 惹怒議員

（法新社邁阿密17日電） 美國佛羅里達州上訴法院決定維持下級法院原判，指一名16歲女孩「不夠成熟」無法進行墮胎，這項裁決惹惱部分美國議員。

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兩個月前美國最高法院才推翻保障婦女墮胎憲法權的「羅訴韋德案」，這名少女的案件再度在美國引發對婦女權利的憤怒。

這名匿名少女告訴下級法院，她「還沒有準備好要生一個孩子」，她還在上學、沒有工作，孩子的父親無法幫助她。

在佛州尋求墮胎的未成年人需要得到至少父母一方同意。但法庭文件顯示，這名少女「沒有父母」，她與親戚住在一起，並有國家指定的監護人。

她正尋求能豁免相關規定，但下級法院表示，她「沒有明確和令人信服的證據證明她已足夠成熟，來決定自己是否可終止妊娠。」

佛州上訴法院在15日維持原判，引起一群議員不滿。

來自佛州的民主黨籍聯邦眾議員佛蘭克爾（Lois Frankel）稱這裁決「令人無法接受」，並說「這是佛州對女性發動戰爭的一個危險又可怕的例子」。

俄亥俄州民主黨籍聯邦眾議員畢提（Joyce Beatty）在推特（Twitter）問道：「在什麼樣的世界裡，一個16歲的孩子還不夠成熟而不能墮胎，但卻又成熟到可負擔起撫養小孩的責任？」

賓州州眾議員甘耶達（Malcolm Kenyatta）表示：「尚未成熟到足以墮胎，但卻成熟到可以有個小孩。這真是病了。」

法院文件顯示，這名少女告訴法庭，她的監護人已經同意她墮胎，但似乎未具書面同意。 根據文件顯示，這名少女懷孕已10周。

© 2022 AFP