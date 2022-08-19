加拿大籍中國富商肖建華 上海法院判處13年徒刑

（法新社上海19日電） 加拿大籍中國億萬富翁、「明天系」創辦人肖建華5年前從香港一家飯店失蹤後，案件於今年7月在上海開審。法院也對肖建華持有的「明天控股」(Tomorrow Holdings Co)集團，處以罰金550.3億元人民幣。

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上海市第一中級人民法院院今天公布，肖建華因違法運用資金等罪，判刑13年、罰款人民幣650萬元。

肖建華曾長居於香港四季酒店，2017年初盛傳被「強力部門勸返大陸」後，在2020年7月，明天系旗下9家公司由官方接管，包括4家保險公司、2家信託公司和3家證券公司。

肖建華具加拿大國藉，據傳多年來與中國政經高層關係密切，案件一直備受關注，但中國官方媒體完全沒有消息。

上海一中院官方微博下午披露了位明天控股有限公司、和肖建華被控非法吸收公眾存款、背信運用受託財產、違法運用資金、單位行賄案的一審宣判結果，明天控股及公司實控人肖建華涉犯非法吸收公眾存款罪、背信運用受託財產罪、違法運用資金罪及單位行賄罪。

肖建華被判有期徒刑13年、罰款650萬元（約合新台幣2925萬元），明天控股數罪併罰，決定執行罰金550.3億元。

加拿大大使館7月曾表示，其外交官被拒絕參加審判。

© 2022 AFP