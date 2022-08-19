波士頓黑幫老大命喪監獄 美檢起訴涉案3人

（法新社華盛頓18日電） 惡名昭彰的波士頓黑幫老大巴爾傑（James "Whitey" Bulger）2018年在美國西維吉尼亞州聯邦監獄中被活活打死，美國聯邦檢察官今天表示已起訴3名涉案人。

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根據聲明，美國西維吉尼亞州北區聯邦檢察官辦公室今天以合謀犯下一級謀殺罪罪名，起訴55歲的吉亞斯（Fotios "Freddy" Geas）、48歲的德科洛格羅（Paul "Pauly" DeCologero）和36歲的馬金農（Sean McKinnon）。

當時高齡89歲的巴爾傑因為一連串殘暴犯行在西維吉尼亞州布魯斯頓米爾斯（Bruceton Mills）的哈澤頓（Hazelton）監獄服無期徒刑，這3人當時也被關押在同一座監獄。

聲明指出：「吉亞斯和德科洛格羅遭控於2018年10月多次毆擊巴爾傑頭部，導致巴爾傑喪命。」

吉亞斯和德科洛格羅還遭控協助和教唆一級謀殺罪以及傷害罪，吉亞斯還面臨另一項謀殺指控。

正處於聯邦獄後監督的馬金農今天在佛羅里達州遭逮捕，罪名是對聯邦幹員做出虛假陳述。吉亞斯和德科洛格羅遭起訴時仍在獄中服刑。

© 2022 AFP