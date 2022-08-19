海地治安不佳 武裝歹徒闖醫院挾持病患殘忍射殺

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（法新社太子港18日電） 無國界醫生組織今天表示，海地首都太子港郊區一間醫院14日發生患者遭槍殺身亡事件，當時有一群武裝歹徒闖入急診室挾持病人，並把他帶到醫院外頭射殺致死。