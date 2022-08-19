索羅門推動爭議計畫 向中國借貸20億廣建基地台

（法新社荷尼阿拉19日電） 索羅門群島正在推進一項爭議計畫，要向中國借貸澳幣近1億元，與電信科技大廠華為技術有限公司在全國各地建造161座行動通訊基地台，但內部報告警告，這項計畫恐難賺錢。 索羅門群島18日表示已向中國取得澳幣9600萬元（約新台幣20億元）貸款，以資助華為公司在這個太平洋島國全國各地建造基地台。

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索羅門財政部常務次長丹塔納（McKinnie Dentana）17日在首都荷尼阿拉（Honiara）向媒體表示，這些基地台將擴大並改善全國行動網路的覆蓋。

丹塔納也證實，這項計畫將由中國提供的優惠貸款提供資金，是索羅門政府首度向中國主要海外借貸機構借款。

他說：「這項計畫由中國進出口銀行以優惠貸款專項基金全額資助，金額約為澳幣9600萬元（約新台幣20億元），利率1%，貸款期限為20年。」

丹塔納說，政府會在接下來3年內推出這項計畫，且矢志於明年11月太平洋運動會（Pacific Games）在荷尼阿拉登場前完成近半基地台。

他說：「這將有助鄉村地區民眾即使不來荷尼阿拉，也能享受賽事。」

他也宣稱，外部顧問曾告訴政府，政府將能藉由基地台產生的收入來償還貸款。

他指出：「這項計畫的獨立檢討顯示，該計畫會為政府產生足夠的收入，在貸款期限內全額償還貸款本金和利息。」

不過，澳洲廣播公司（ABC）取得顯然是這份由KPMG會計師事務所執行的獨立檢討報告副本。

這份報告分析稍早、野心略大的提案，該提案要建造200座行動通訊基地台，而非政府當前正在推動的161座。

然而，檢討報告描繪出的前景比索羅門政府公開的願景更加複雜。

KPMG會計師事務所在報告中示警，索羅門政府推出的這項提案「嚴重誇大了這項計畫的財務報酬潛力」。報告還警告說，該計畫將會需要財政補助。

報告估計，這項計畫將產生近1億美元（約新台幣30億元）財務損失，且需在20年內用約1億5600萬美元來填補這個缺口。

澳洲國立大學（Australian National University）太平洋事務系電信通訊專家華森（Amanda Watson）表示，這項交易恐對索羅門群島構成相當可觀的財務風險。

她告訴澳洲廣播公司：「很難想像你會從索羅門群島目前沒有覆蓋的這些地區產生龐大間接經濟收益。」

「如果我是索羅門群島的決策者，要是能避免的話，我不會寄望間接收益。」

© 2022 AFP