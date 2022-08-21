尼加拉瓜主教被拘留 教宗方濟各表達關切

（法新社梵蒂岡21日電） 常批評尼加拉瓜政權的尼國天主教主教阿爾瓦雷茲兩天前遭到關押。教宗方濟各今天表示，他對尼加拉瓜政府與天主教會之間日益緊張的局勢感到擔憂。

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方濟各說，教會和被控日益獨裁專制的政府間對峙不斷惡化，他正以「擔憂和悲傷」，密切關注尼加拉瓜情勢。

這位全世界12億天主教徒的領袖在誦讀完三鍾經（Angelus Prayer）說：「我想要表達我的信念，並希望透過公開和真誠的對話，仍可以找到尊重與和平共存的基礎。」

自2018年反對派抗議遭到鎮壓並導致數百人喪命以來，尼加拉瓜天主教會承受來自政府越來越大的壓力。

尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）堅持認為，抗議活動是華盛頓支持的反對派密謀推翻他的一部分，並指控天主教會的眾主教是同謀。

梵蒂岡表示，尼加拉瓜於三月驅逐教廷駐該國大使。阿爾瓦雷茲主教則因從事破壞尼國穩定和挑釁性的活動於19日遭到拘留。

阿爾瓦雷茲批評當局關閉教會廣播電台和新聞頻道後，在其馬塔加巴（Matagalpa）的公館被警察圍困兩周，隨後遭到拘留。

支持者稱，阿爾瓦雷茲被以「暴力手段」帶到一處不明地點，聯合國和美洲國家組織（OAS）對此表達關切。

拉丁美洲主教團委員會（CELAM）稱，另外8人，包括5神父，與阿爾瓦雷茲一起被帶到首都馬納瓜（Managua），他們目前都在接受調查。

後來，教會說阿爾瓦雷茲被關在他的「老家」，允許樞機主教布雷涅斯（Leopoldo Brenes）前去探望他。

天主教馬那瓜總教區發布聲明稱，布雷涅斯說阿爾瓦雷茲「身體狀況已有所惡化」，但他的「精神很強健」。（譯者：楊明��/核稿：陳政一）

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