葬禮爭議落幕 前總統遺體運抵安哥拉

（法新社安哥拉首都魯安達20日電） 數周來，有關安哥拉前總統杜桑托斯葬禮的紛爭暫告一段落，上個月在西班牙辭世的他，遺體已在今天運抵安哥拉首都魯安達。

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一架從巴塞隆納（Barcelona）出發、載有杜桑托斯（Jose Eduardo dos Santos）遺體的飛機，於今晚降落魯安達（Luanda）。

僅數十人在魯安達機場迎靈。

杜桑托斯的子女和遺孀安娜鮑拉（Ana Paula）也在現場，她走進一輛在機場外等候的車輛時，臉上滿是淚水。

當覆蓋著安哥拉國旗的靈柩被黑色車隊給載走，有部分的人拍起手來。

上傳社群媒體的影片顯示，車隊行進期間，有更多的人走上街頭，有些人歡呼着，還有人喊着杜桑托斯的小名Ze Du。

杜桑托斯1979到2017年間以鐵腕手段統治安哥拉這個富藏石油的國家，後在西班牙接受治療，今年6月心臟驟停後送醫，並於7月8日過世，享壽79歲。

自此之後，杜桑托斯安葬的時間與地點就成了爭議點，安哥拉政府與杜桑托斯遺孀有一套看法，杜桑托斯成年子女則持不同意見。

巴塞隆納法庭本周裁定，將杜桑托斯的遺體交付給其遺孀，並授權「將杜桑托斯的遺體運回安哥拉」。

杜桑托斯44歲的女兒齊澤（Tchize dos Santos）則認為父親希望葬在西班牙，因而提出上訴。

© 2022 AFP