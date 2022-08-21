阿根廷健康新生兒接連夭折 被捕護士遭控謀殺

（法新社布宜諾斯艾利斯20日電） 阿根廷檢察官今天指出，中部科爾多瓦��醫院一名護士與至少兩名健康新生兒之死有關聯，已遭逮捕。本案除另外3名死亡嬰兒醫療紀錄仍待檢視，還有8名健康嬰兒生病。

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調查科爾多瓦��（Cordoba）新生兒婦產科醫院（Neonatal Maternity Hospital）5起新生兒死亡案的檢察官賈爾松（Raul Garzon）下令逮捕27歲的阿奎洛（Brenda Aguero），她昨天被捕。科爾多瓦距首都布宜諾斯艾利斯西北方700公里。

賈爾松告訴當地媒體，阿奎洛遭控謀殺兩名嬰兒，另外3名嬰兒醫療紀錄仍待檢視。

賈爾松說：「這些寶寶因為體內發現不適宜生存物質而夭折。」他表示，嬰兒體內發現過量的鉀。

此外還有8名出生時健康的嬰兒生病，但未死亡。死亡寶寶的母親分娩時身體健康。

上述新生兒死亡時間發生於今年3到6月間，直到6月時，其中一名夭折嬰兒的祖母報案後，全案才曝光。

賈爾松表示，「有理由推定」這名嫌犯難辭其咎。

當局針對本案是殺人、疏忽或瀆職展開調查，包括阿奎洛在內，本月有9人遭到停職處分。醫院3名前高階職員遭控未履行公務。

其中一名死亡嬰兒的父親阿拉岡（Raul Aragon）告訴當地廣播電台說：「整個家都毀了。本來還在為孩子自然死亡而哀痛，試圖重新站起，現在卻得知他們奪走兒子的命。他們殺了他。」

© 2022 AFP