巴基斯坦監管機構祭禁令 不許電視頻道直播前總理集會演說

（法新社伊斯蘭馬巴德21日電） 巴基斯坦媒體監管機構20日深夜禁止電視頻道現場轉播前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）在21日集會發表的演說，原因是他發表所謂針對國家機構的「仇恨言論」 。

廣告 繼續瀏覽後續

巴基斯坦國會下議院「國民議會」4月表決通過不信任動議，罷黜伊姆蘭汗，伊姆蘭汗之後一直推動巴基斯坦舉行新選舉，並在全國各地的集會中發表激昂的演說。

巴基斯坦電子媒體監管當局在昨天的聲明中說：「伊姆蘭汗先生一直透過演說和聲明，對國家機構發表挑釁性言論，提出毫無根據的指控，散播仇恨言論。」

當局表示，自即刻起，禁止新聞頻道即時轉播他的演說，但可播出錄製完成的內容。

當局說，伊姆蘭汗的演說內容「有損於維護法律和秩序，可能擾亂公眾的和平與安寧」。

在當局發布禁令後不久，伊姆蘭汗所屬的政黨表示，將會在「500多個YouTube和臉書頻道」進行直播。

然而，巴基斯坦各地的許多社群媒體用戶通報說，當伊姆蘭汗21日晚間準備在軍事重鎮拉瓦爾品第（Rawalpindi）一場集會發表演說時，他們無法連上YouTube。

伊姆蘭汗21日在演說中表示，他是因為不承認現任，也就是4月表決罷黜他的聯合政府，而遭到審查。

© 2022 AFP