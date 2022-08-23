什葉派敵對陣營攤牌山雨欲來 伊拉克緊張再升高

（法新社巴格達23日電） 伊拉克什葉派教士薩德的數以百計支持者今天在最高法院外靜坐，與敵對什葉派聯盟攤牌的緊張氛圍正逐步升高。

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薩德（Moqtada Sadr）追隨者過去已經在國會外紮營3周，伊拉克通訊社（INA）報導，他們現在也在最高法院出入口外搭起帳篷。

10個月前的國會選舉無法產生多數政府。薩德陣營公布現場影像顯示，民眾高舉標語牌要求解散國會、重新選舉。

薩德8月10日給最高司法委員會（Supreme JudicialCouncil）一周時間解散國會，以終結政治僵局。但是委員會裁定它無權為之。 薩德對手、親伊朗聯盟「協調架構」（Coordination Framework）也持續在巴格達綠區（Green Zone）外展開靜坐，訴求再次大選前先組過渡政府。綠區是政府和外交使館所在，國會也在綠區內。

伊朗支持的民兵整合組織「人民動員」（Hashed al-Shaabi），以及薩德宿敵前總理馬里奇（Nuri al-Maliki）所屬政黨都參與靜坐。

前往埃及參加5國高峰會的看守總理哈德米（Mustafa al-Kadhemi）提早結束行程，返國因應情勢演變。哈德米上周曾召集政黨領袖進行危機對話，但是遭到薩德支持者抵制。

美國2003年入侵導致巴格達政壇陷入教派權力共享體制，總理都由人口居多的什葉派社群擔任。

去年選後薩德派成為國會最大陣營，追隨者堅持總理應該由他們提名，遭到政敵堅決反對。

© 2022 AFP