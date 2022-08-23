烏克蘭羽球員流亡海外 心理創傷難平復

（法新社東京23日電） 俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭羽球選手烏利蒂娜（Maria Ulitina）一直住在匈牙利；她今天受訪表示，「當你沒了家，真的很難」專心打球。

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今年2月，俄國飛彈開始飛過烏利蒂娜居住的烏東城市第聶伯羅（Dnipro）上空，於是她決定離開家鄉。她連開4天車，到了匈牙利邊界。

6個月後仍流亡海外的她說，陷入如此境地，讓她的心理健康大受影響。

30歲、世界排名58的的烏利蒂娜前往東京參加羽球世界錦標賽，她今天告訴法新社：「我不是想抱怨，但當你無家可歸，不知道明天要流落何方，心情真的很難過。」

「心情上、經濟上都很困難。」

烏利蒂娜帶着簡便行李避居匈牙利，因為她曾在那裡住過，因此她和寵物狗都持有居住許可。她說，儘管訓練狀況和生活水準都不錯，但戰火綿延，讓她「很難管理」心理狀態。

她說，留在烏克蘭的家人很安全，也有定期聯絡，但她仍擔心戰爭前線漸漸逼近到家鄉附近。

逃到匈牙利不到1周後，烏利蒂娜在3月意外現身全英公開賽（All England Open），本季積極參與世界巡迴賽。

俄羅斯羽球員被禁止參加國際賽事。烏利蒂娜說，她「幾乎無法想像」要如何在場上面對一名俄國選手。

她說，以前她有俄國朋友，但戰事爆發後就再也沒聽到他們的消息了。「沒有人問我任何事，沒有人問我們過得如何，或說他們感到很抱歉，都沒有。」

© 2022 AFP