藉石油和基建交易 中國鞏固對伊拉克影響力

（法新社巴格達22日電） 儘管有人警告巴格達，與中國進行基礎建設交易可能會負債纍纍，但中國在油源豐富的伊拉克已獲得重要立足點，撼動西方在當地從能源到建築領域的主導地位。

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華府智庫中東研究所（Middle East Institute）資深學者卡拉布雷斯（John Calabrese）表示，經過數十年戰亂，伊拉克「急需外國投資，特別是對能源領域基礎設施的投資」。

中國因能源需求激增，已介入填補這一空白，現正按2019年的「石油換建設」（oil for construction）協議，擴大在伊拉克的影響力。

伊拉克總理顧問沙雷（Muzhar Saleh）稱，中國已成為伊拉克原油的最大進口國之一，2021年占伊拉克石油出口44%。

中國國營的中石油集團（PetroChina）正與法國的道達爾能源集團（TotalEnergies）及馬來西亞國家石油公司（Petronas）合作，開發伊拉克南部的哈法雅（Halfaya）油田。

中國駐伊拉克大使崔巍最近在一次視訊會議上告訴記者：「中國才剛剛起步。」

不過卡拉布雷斯說，北京感興趣的不是只有伊拉克的貿易潛力。他說，在「顯而易見的商業誘因」之外，中國還有「在西方、尤其是美國主導的國家和地區深深紮根」的野心。

伊拉克是中國「一帶一路」基礎設施倡議的眾多合作夥伴之一，西方領袖指這項倡議有讓貧窮國家背負債務的風險。

中國外交部一名發言人告訴法新社，巴格達是這個項目的「重要合作夥伴」，並稱北京「積極參與伊拉克經濟的重建」。

復旦大學綠色金融與發展中心主任王珂禮（Christoph Nedopil）在一篇論文中寫道，自2013年到今年，伊拉克是一帶一路倡議「能源參與」項目「第三重要」的合作夥伴。

按「石油換建設」協議，伊拉克的建設項目資金來自每天向中國出售10萬桶石油。由時任伊拉克總理馬蒂（Adel Abdel Mahdi）在訪問北京期間簽署的這項協議，包括為伊拉克建造學校。

獲選參與的兩家公司是中國電力建設集團（Power China）和中電國際技術公司（Sinotech），最終將建造8000個教育設施。

由中國建築集團（China State Construction Engineering Corporation, CSCEC）負責建造的南部城市納西里耶（Nasiriyah）一座機場，也已開始施工。

伊拉克政府發言人梅吉德（Haider Majid）稱，在這類項目下，中國公司必須與「提供人力和原料」的當地承包商合作。

但中東經濟調查（Middle East Economic Survey）分析師馬勒基（Yesar al-Maleki）表示，伊拉克承包商的選擇方式存在「一個很大的問號」。

他告訴法新社：「有傳言指這些公司有許多有政治上的關係，這是他們獲得合約的方式。」他說，伊拉克承包商可能濫用倡議從事一些「無用的項目」，並警告伊拉克最終有可能陷入債務「死亡陷阱」。

隨着中國在伊拉克影響力增加，越來越多伊拉克人也將生意帶到中國。為此，巴格達的伊中友好協會（Iraqi-Chinese Friendship Association）已開始提供華語課程。

25歲教師卡札茲（Sajjad al-Kazzaz）說：「當我從中國返回伊拉克，發現很多人想學習這種語言。」

他的學生大多是商人，好比從中國進口電子產品的阿邁德（Laith Ahmed）。阿邁德提到與中國貿易商溝通的挑戰，「他們大多不會講英語」，但他說這並不妨礙作生意。

阿邁德說：「中國產品已淹沒伊拉克市場。」

© 2022 AFP