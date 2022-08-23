逮捕過程猛毆犯嫌 美3警遭停職查辦

（法新社華盛頓22日電） 網路上瘋傳一段美國警方在逮捕犯嫌過程中，暴力毆打對方的影片。當局對此表示，3名阿肯色州警員已遭停職查辦。

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這起事件是於21日發生在馬爾伯里（Mulberry）附近，旁觀者拍下的影片顯示，3名男性警員不斷出拳毆打犯嫌頭部，並在犯嫌倒地後以膝蓋壓制他。

根據美國新聞網站al.com，影片中可以聽到一名女子說：「這太糟了。」當旁觀者向那些警察喊話時，其中一名警員命令他們不要靠近。

這是美國警察最近一次被鏡頭拍下暴行並引發眾怒。

3名涉案警察中，有兩人來自克勞福郡（Crawford County）警局，另一人則是馬爾伯里警局的警員。

克勞福郡警局21日在臉書（Facebook）發文說：「有關在社群媒體上流傳、涉及兩名克勞福郡代表的影片，我們已要求阿肯色州警方進行調查，涉案兩人已被停職，靜待調查結果出爐。」

馬爾伯里市市長白克斯特（Gary Baxter）表示，阿肯色州警方正在調查此事，第3名警員也已被停職。

他在臉書發布聲明說，影片讓他感到「震驚且厭惡」。他承諾會「非常認真地」看待調查結果，並「採取一切必要行動，確保這種情況不會再發生」。

地方電視台40/29 News報導，那名男性犯嫌21日稍早因為威脅一名加油站店員而被捕。

報導稱他一開始配合警方的行動，但之後試圖攻擊警察，不過沒有提到他是否有武器。

電視台報導還提到，這名男性犯嫌先被送到醫院，然後才被關進克勞福郡監獄，他被控數項罪名，包括攻擊和拒捕。

© 2022 AFP