印度空軍巡弋飛彈誤射巴基斯坦 3名軍官遭革職

（法新社新德里24日電） 印度3月初曾對核武競爭對手巴基斯坦誤射一枚巡弋飛彈，遭到外交抗議。經過長達數月調查後，印度空軍昨天將3名軍官革職。

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這枚無武裝的布拉莫斯（BrahMos）地對地超音速飛彈3月初從北印一處秘密軍事基地發射，落在巴基斯坦境內距離邊界約125公里處，沒有造成生命財產損失。

空軍在聲明中指出，對這起事件進行調查後，發現3名軍官有違反標準作業程序的過失，造成這起意外。

聲明稱：「此一事件主要歸咎於這3名軍官，中央政府已將他們停役，立即生效。」

伊斯蘭馬巴德之前曾表示，來自印度的一個「超音速飛行物」3月9日以4萬英尺高度飛行，侵犯巴基斯坦空域，落入無人居住的平民區。

伊斯蘭馬巴德強調此事危及民航機安全，正式提出外交抗議。新德里當時立刻承認這起錯誤確有其事，強調對事件「深表遺憾」，並且承諾將以最高規格展開調查。

巴基斯坦也要求就這起誤射進行聯合調查，並且對新德里的核子和飛彈安全規程提出質疑。

儘管雙方有極度互不信任和敵對過往，針對這起事件，關係不睦兩個鄰國異乎尋常罕見地予以淡化處理。

自從1947年脫離英國獨立以來，印、巴曾經打過3場戰爭。亞洲這兩個核武國家關係緊張依舊。

兩國於2019年2月一度又濱臨戰爭邊緣。印度當時指稱，巴基斯坦境內激進團體進行自殺炸彈攻擊，造成駐印控克什米爾（Kashmir）準軍事部隊41名成員殉職，於是展開跨境空襲。事件導致外交緊張，巴基斯坦戰機反擊時曾經擊落一架印度戰機並且將飛行員短暫拘留。

© 2022 AFP