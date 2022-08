安哥拉民主史上最激烈大選登場

(法新社魯安達24日電) 非洲西南部國家安哥拉今天舉行總統大選,現任總統勞倫科與極具個人魅力在野領袖朱尼奧爭鋒,料將是該國民主史上競爭最激烈選舉。安哥拉經濟陷入困境、米珠薪桂、貧窮遽增,加上COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情、南部乾旱、強人前總統杜桑托斯(Jose Eduardo dos Santos)逝世,在在使得當地政治社會形勢雪上加霜。

執政黨安哥拉解放人民組織(People's Movement for the Liberation of Angola,MPLA)已在這個油藏豐富國家掌權近半個世紀,面臨自從1992年安哥拉首次進行多黨選舉以來最嚴峻挑戰。

27歲電工林道(Lindo)只願意用姓氏受訪,他在中產階級聚居的首都魯安達(Luanda)郊區諾瓦維達(Nova Vida)排隊投票時說:「都已經承平20年了,我們卻還是一窮二白。我這一票要投給安哥拉獨立聯盟(National Union for the Total Independence of Angola,UNITA)。」

林道強調:「人民要改變,政府連基本溫飽都無法提供。」

這場選戰共有8個政黨角逐大位,但是真正競爭落在執政的MPLA和它的長期對手、前反叛運動UNITA。

民調顯示,2017年大選拿下61%選票的MPLA,支持度將會下跌;與另外兩黨在選戰中達協議的UNITA支持度則會增加。

但是UNITA的斬獲恐怕仍不足以將勞倫科(Joao Lourenco)拉下馬,他可望繼續執政第2個5年任期。

儘管如此,68歲勞倫科這次入主大位將極富挑戰。他5年前取代經驗豐富領袖杜桑托斯。

英國倫敦商業風險分析公司維里斯科楓園(Verisk Maplecroft)分析師漢弗萊-史密斯(Eric Humphery-Smith)說:「票差之小將前所未見…但是MPLA有現任優勢,讓他們仍然可望險勝朱尼奧(Adalberto Costa Junior)。」

