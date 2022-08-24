安哥拉民主史上最激烈大選登場

（法新社魯安達24日電） 非洲西南部國家安哥拉今天舉行總統大選，現任總統勞倫科與極具個人魅力在野領袖朱尼奧爭鋒，料將是該國民主史上競爭最激烈選舉。安哥拉經濟陷入困境、米珠薪桂、貧窮遽增，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、南部乾旱、強人前總統杜桑托斯（Jose Eduardo dos Santos）逝世，在在使得當地政治社會形勢雪上加霜。

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執政黨安哥拉解放人民組織（People's Movement for the Liberation of Angola，MPLA）已在這個油藏豐富國家掌權近半個世紀，面臨自從1992年安哥拉首次進行多黨選舉以來最嚴峻挑戰。

27歲電工林道（Lindo）只願意用姓氏受訪，他在中產階級聚居的首都魯安達（Luanda）郊區諾瓦維達（Nova Vida）排隊投票時說：「都已經承平20年了，我們卻還是一窮二白。我這一票要投給安哥拉獨立聯盟（National Union for the Total Independence of Angola，UNITA）。」

林道強調：「人民要改變，政府連基本溫飽都無法提供。」

這場選戰共有8個政黨角逐大位，但是真正競爭落在執政的MPLA和它的長期對手、前反叛運動UNITA。

民調顯示，2017年大選拿下61%選票的MPLA，支持度將會下跌；與另外兩黨在選戰中達協議的UNITA支持度則會增加。

但是UNITA的斬獲恐怕仍不足以將勞倫科（Joao Lourenco）拉下馬，他可望繼續執政第2個5年任期。

儘管如此，68歲勞倫科這次入主大位將極富挑戰。他5年前取代經驗豐富領袖杜桑托斯。

英國倫敦商業風險分析公司維里斯科楓園（Verisk Maplecroft）分析師漢弗萊－史密斯（Eric Humphery-Smith）說：「票差之小將前所未見…但是MPLA有現任優勢，讓他們仍然可望險勝朱尼奧（Adalberto Costa Junior）。」

© 2022 AFP