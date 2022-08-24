200年前宣告獨立皇帝心臟回巴西展出 總統熱烈歡迎

（法新社巴西利亞23日電） 200年前巴西皇帝佩德羅一世宣布巴西脫離葡萄牙獨立，他逝世後，心臟被供奉在葡萄牙，近日借給巴西展出，巴西總統波索納洛今天主持了有軍禮和飛行表演的盛大慶典迎接。

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佩德羅一世（Pedro I）在巴西和葡萄牙歷史上都是備受敬愛的人物，他因肺結核逝世於1834年，遺體安置在巴西聖保羅的獨立紀念碑，心臟則被供奉在葡萄牙波圖市（Porto）的教堂。

這顆心臟經過防腐處理，存放在玻璃罐內，再裝入金色的甕，昨天送抵巴西。波索納洛（Jair Bolsonaro）以通常只有來訪元首才能享有的隆重儀節來迎接這顆心臟。

極右翼的波索納洛對聚集在首都巴西利亞（Brasilia）總統府外的群眾說，巴西和葡萄牙「是由歷史聯結起來、心心相系的兩個國家」。巴西空軍飛行特技表演隊稍早還用煙霧在空中畫了一顆心。

波索納洛說：「我們今年紀念獨立200周年和往後無盡的自由。天主、民族和家庭。葡萄牙萬歲，巴西萬歲。」

這顆浸泡在甲醛里的心臟由葡萄牙波圖市警長護送，登上斜坡進入巴西總統府普拉納爾托宮（Planalto palace），兩旁有身穿特定時期服飾的軍人護衛。

這場盛會揭開了為期兩周的慶典序幕，直到9月7日的獨立紀念日。對於爭取在10月大選連任的波索納洛來說，這個日子充滿了政治意涵。

不過，並非所有巴西人都為了佩德羅一世的心臟在巴西展出而感到激昂。

批評者說，展示這顆心臟，令人想起巴西1964年到1985年的軍事獨裁統治，當時政府於1972年把佩德羅一世除了心臟以外的遺體從葡萄牙帶回巴西，而波索納洛曾公開對這段軍事獨裁統治時期表達欽慕。

波圖市官員同意出借這顆心臟給巴西到9月8日為止。

© 2022 AFP