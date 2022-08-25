美參議員布蕾波恩抵台 推文稱不接受北京霸凌

（法新社台北26日電） 美國共和黨籍聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）昨晚抵台，她以中文推文表示，訪台是為了向北京傳達「我們不會接受霸凌」的訊息，美國不會容忍傷害其盟友的行徑。

廣告 繼續瀏覽後續

布蕾波恩搭乘呼號「忍者91」（NINJA91）的美軍UC-35A專機於昨天深夜11時45分抵達松山機場，外交部北美司司長徐佑典代表接機。

布蕾波恩抵台後以中文推文道：「我剛抵達台灣是為了要向北京傳達一個訊息━我們不會接受霸凌。」

「美國將堅定維護全球的自由，不會容忍傷害我們國家及盟友的行徑。」

布蕾波恩在另一份聲明中說，她期待在台北與領袖會面，以推動並強化雙方的夥伴關係。

布蕾波恩26日上午將晉見總統蔡英文，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

這是繼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台，及美國聯邦參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）14日訪台之後，本月第3度有美國國會議員訪台。

裴洛西訪台激怒中國。布蕾波恩當時即表態支持裴洛西，讚許她未向中共認輸，並推文表示「我們必須跟台灣站在一起」。

© 2022 AFP