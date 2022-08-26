北韓：新增發燒病例為流感 非COVID-19病例

（法新社首爾26日電） 北韓今天表示，前幾天驗出的發燒病例是流感，而不是原先懷疑的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情復燃。

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北韓有關當局昨天表示，與中國接壤的兩江道（Ryanggang Province）發現4起「發燒」病例，已封鎖部分地區。

北韓在病例報告中提到「發燒患者」而不是「COVID-19患者」，顯然是因為缺乏篩檢量能。

北韓兩周前才宣布戰勝COVID-19疫情，北韓中央通信社（KCNA）昨天報導驗出新的發燒病例，疑似是感染「惡性傳染病」。

但北韓今天表示，這些病例其實不是COVID-19，兩江道的封鎖措施已經解除。

北韓中央通信社引述國家緊急防疫總部的數據報導：「兩江道的所有發燒病例都是流感。發燒病患都已復原，體溫降回正常溫度。」

北韓5月證實首都平壤爆發變異株Omicron疫情，宣布進入緊急狀態，致力對抗境內第一波COVID-19疫情。

本月稍早，北韓官方通報病例降至零，在疫情期間也生病的北韓領導人金正恩，宣布北韓戰勝新型冠狀病毒，並下令解除5月實施的最高級別抗疫措施。

根據國營媒體，北韓通報有近480萬起「發燒」病例，病歿病例僅74例，官方公布的死亡率為0.002%。

然而，世界衛生組織（WHO）對北韓的數據一直存疑，對於北韓聲稱已控制疫情的說法，同樣抱持懷疑的態度。

© 2022 AFP