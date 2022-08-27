加入東歐國家行列 拉脫維亞拆除蘇聯時期紀念碑

（法新社哥本哈根26日電） 拉脫維亞首都里加已推倒一座頂端裝置蘇聯星星、原本用來紀念蘇聯紅軍戰勝納粹德國的混凝土方尖碑。自從俄羅斯入侵烏克蘭後，已有多國移除境內的蘇聯時期紀念碑。

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俄羅斯今年2月底開始入侵烏克蘭，促使好幾個東歐國家拆除蘇聯時期遺留的象徵。拉脫維亞這座紀念碑高近80公尺，是里加（Riga）勝利公園（Victory Park）地標之一。有人在紀念碑底部圍籬後方看見重型機具，不久後紀念碑就倒在一旁的水池裡，激起大片水花。

拉脫維亞媒體直播了推倒紀念碑的過程，圍觀路人在旁歡呼鼓掌，有人還披着拉脫維亞國旗。

紀念碑由5座細長尖塔構成，頂端有3顆蘇聯星星標誌，豎立在兩組雕像之間，一邊是3名紅軍軍人，一邊是1名高舉雙手、象徵「祖國」的女子。

這座紀念碑建於1985年，當時拉脫維亞還是蘇聯一部分。自拉脫維亞於1991年重獲獨立，最終加入北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟之後，紀念碑就爭議不斷。

拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）在推特（Twitter）發文說，藉由移除紀念碑，拉脫維亞「又闔上痛苦的一頁歷史，追尋更好的未來」。

拉脫維亞與俄羅斯接壤的國界長達214公里，境內也有許多俄裔人口。在5月9日俄羅斯「勝利日」（Victory Day），許多人會聚集在里加這座紀念碑前獻花，紀念蘇聯在第二次世界大戰中戰勝納粹德國。

今年5月，拉脫維亞國會投票同意拆除這座紀念碑，里加市議會也跟進贊成。3天前，當局開始清理紀念碑周圍，包括移除旁邊的雕像。接着當局在附近拉起警戒線，禁止無人機飛航，警方今天也以安全為由暫時禁止公園附近交通。

© 2022 AFP