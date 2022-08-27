未隨歐盟抗俄挺烏 匈牙利執意委託俄羅斯興建核能反應爐

（法新社布達佩斯26日電） 匈牙利今天宣布，預算達125億歐元（約新台幣3770億元）、由俄羅斯國營核子企業（Rosatom）負責建造的兩座新核子反應爐，在監管機關批准後，將於數周內動工。

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法新社報導，俄羅斯於今年2月入侵烏克蘭一事，並未打消匈牙利對這項計畫的興趣。匈牙利目前已有4座反應爐在首都布達佩斯南方100公里的帕克斯（Paks）運轉。

匈牙利執意繼續委託俄方興建反應爐，再度顯示匈牙利的民族主義總理奧班（Viktor Orban）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）關係密切。歐洲聯盟（EU）基於莫斯科政府入侵烏克蘭而孤立俄國、實施制裁措施，匈牙利作為歐盟一員，卻不願配合這些行動。

匈牙利監管機關昨天在數度延宕後核發建造許可，外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）在臉書（Facebook）發文說：「這是一大步，一個重要里程碑。」

他說：「我們現在可以從規畫階段進展到興建了，帕克斯廠址未來幾周就會動工。」

他還表示，新的反應爐將可在2030年之前開始運轉，這是很實際的預期。

匈牙利2014年與俄方簽約，要在帕克斯廠址興建兩座各可輸出1.2 gigawatt（十億瓦）的反應爐，將讓這座核電廠發電量倍增。歐盟對俄國實施的制裁措施並不包括核能。

帕克斯核電廠是匈牙利境內唯一的核電廠，是在1980年代共產政權時期，採用蘇聯時代的技術所建造，目前提供全國約40%所需電力。

西亞爾托說：「如此一來，我們將可長期確保匈牙利的能源安全，保護國民不受能源價格激烈震蕩所影響。」

這項計畫的大部分資金來自俄羅斯對匈牙利的貸款，共計100億歐元；其餘25億歐元由匈牙利支付。

相較於匈牙利，同屬歐盟成員國的芬蘭則於5月因為烏克蘭戰爭，取消了委託俄羅斯興建核電廠的計畫。

© 2022 AFP