巴基斯坦河水暴漲恐加深南部洪患

（法新社巴基斯坦蘇庫爾28日電） 南亞國家巴基斯坦今年雨季洪災肆虐，罹難人數已破千。陷入一片汪洋的南部信德省，今天還將面臨來自北部暴漲河川的大水灌入，數萬人性命仰賴一座有90年歷史的堤壩。

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流經巴基斯坦人口第二稠密地區的大河印度河（Indus River），河水來自北方山區數十條支流。由於降雨破紀錄加上冰河融化，許多支流已經潰堤泛濫。

官員警告，滾滾洪水預計未來幾天抵達信德省（Sindh）。這將使得已受洪水影響的數百萬巴基斯坦人所受災難雪上加霜。

信德省經曆數周暴雨，各地農田被淹沒；部分地方唯一僅存乾燥地帶是高起的道路和鐵軌，沿線有數以萬計貧窮農民帶着牲口避難。

殖民時期在信德省建造的大壩蘇爾庫堤壩（Sukkur Barrage），負責調節印度河水位、將河水引導到一個龐大的運河系統。它的管理人員蘇姆洛（Aziz Soomro）表示：「印度河現正處於高洪水水位。」

在印度次大陸各地，每年雨季降雨對農作物灌溉及湖泊水庫補水至關重要，但也會帶來破壞。巴基斯坦官員表示，今年雨季洪水已在全國影響3300萬多人，相當於總人口的1/7；並且已經摧毀或重創接近100萬間房屋。

巴基斯坦國家災難管理局（National Disaster Management Authority）今天表示，今年雨季洪災造成的死亡人數累計已達1033人，包括過去24小時奪走了119條人命。

印度河河水已在數個地點越堤，若蘇爾庫堤壩無法控制水流，將釀成災難。

這座1932年完工的堤壩當時被視為工程奇蹟，每秒可透過19道架在石柱間的鋼鐵門排放140萬立方公尺的水。蘇姆洛說，它的每道水門都已打開，以應付每秒達60萬多立方公尺的印度河水流。

在蘇爾庫市（Sukkur）附近，一排避難帳篷綿延2公里，還有人帶着木製印度輕便床、鍋罐等能救的僅剩財產繼續乘船抵達。

巴基斯坦國家災難管理局表示，今年洪患堪比2010年的史上最嚴重洪災，當時全國接近1/5土地泡在水中，罹難人數達到2000多人。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）為了視察救災行動，已取消出訪英國行程。他搭乘直升機飛越信德省視察後表示，自己從未見過如此景象，「一個接一個村莊消失，數百萬房屋被摧毀，破壞規模龐大」。

在巴基斯坦北部，當局已下令暴漲河水附近成千上萬居民從危險區域撤離；但軍方直升機和救難人員仍忙於將一些落後的避難者送往安全地方。

巴基斯坦政府已宣布進入緊急狀態，並動員軍隊來應付巴國氣候變遷部長芮曼（Sherry Rehman）所稱的「一場史詩規模的災難」。

© 2022 AFP