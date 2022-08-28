海地深陷經濟危機 當局宣布延後開學

（法新社太子港27日電） 海地有關單位把新學年開學時間往後延1個月。這個加勒比海國家正努力對抗導致燃料短缺和物價飆漲的經濟危機。

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法新社報導，國家教育部（Ministry of National Education）昨天發布聲明，宣布「2022-2023學年定於10月3日周一開學」，而非9月5日。聲明並未說明延後開學的原因。

海地這個貧窮的島國一直以來致力對抗不安全、通貨膨脹和燃料短缺，凡此種種都讓旅行變得困難，數周來各界對學校能否按時開學都存有疑慮。

根據海地統計與資訊科技研究所（IHSI）的數據，海地7月通貨膨脹率達29%。

這導致基本生活必需品價格持續飆漲，上學用品價格也攀升。

海地全國師範和教育工作者聯盟（National Union of Normalists and Educators of Haiti）協調員戴利斯（Kenson Delice）指出，當局並沒有宣布任何措施來改善1個月後的開學情況。

他說：「政府只甘願宣布延遲開學，但沒有說明打算拿出什麼作為來減輕人民痛苦、解決不安全問題，並備足燃料。」

海地數年來也深陷政治危機，2021年時任總統摩依士（Jovenel Moise）遭人暗殺，讓局勢更是雪上加霜。

此外，黑幫大多逍遙法外，海地近年來暴力事件有增無減。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP