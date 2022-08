海地深陷經濟危機 當局宣布延後開學

(法新社太子港27日電) 海地有關單位把新學年開學時間往後延1個月。這個加勒比海國家正努力對抗導致燃料短缺和物價飆漲的經濟危機。

法新社報導,國家教育部(Ministry of National Education)昨天發布聲明,宣布「2022-2023學年定於10月3日周一開學」,而非9月5日。聲明並未說明延後開學的原因。

海地這個貧窮的島國一直以來致力對抗不安全、通貨膨脹和燃料短缺,凡此種種都讓旅行變得困難,數周來各界對學校能否按時開學都存有疑慮。

根據海地統計與資訊科技研究所(IHSI)的數據,海地7月通貨膨脹率達29%。

這導致基本生活必需品價格持續飆漲,上學用品價格也攀升。

海地全國師範和教育工作者聯盟(National Union of Normalists and Educators of Haiti)協調員戴利斯(Kenson Delice)指出,當局並沒有宣布任何措施來改善1個月後的開學情況。

他說:「政府只甘願宣布延遲開學,但沒有說明打算拿出什麼作為來減輕人民痛苦、解決不安全問題,並備足燃料。」

海地數年來也深陷政治危機,2021年時任總統摩依士(Jovenel Moise)遭人暗殺,讓局勢更是雪上加霜。

此外,黑幫大多逍遙法外,海地近年來暴力事件有增無減。(譯者:紀錦玲)

