秘魯檢警突襲總統府後 警界高層遭總統撤換

（法新社利馬27日電） 2周前秘魯反貪腐官員搜查政府總部，試圖逮捕左派總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）的小姨子之後，卡斯蒂約今天撤換警界高層。

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法新社報導，在本月稍早1場卡斯蒂約稱為「違法」的搜索行動中，調查人員試圖逮捕卡斯蒂約小姨子耶妮佛．巴瑞德斯（Yenifer Paredes）。耶妮佛．巴瑞德斯被控參與檢方指稱由卡斯蒂約和第一夫人莉莉亞．巴瑞德斯（Lilia Paredes）主導的貪污集團。

遭撤換的包括那場行動的指揮官科爾查多（Harvey Colchado），卡斯蒂約說，科爾查多違反了總統豁免權。

內政部內部秩序副部長加馬拉（Abel Gamarra）今天表示，人事變動是內政部定期人員調動的「自然變化」；但國會內部秩序委員會成員、右翼反對派議員孟多雅（Jorge Montoya）卻在推特上表示，這是卡斯蒂約「恣意濫用權力」。

人權律師巴斯（Carlos Rivera Paz）表示，卡斯蒂約「似乎想要1支能顧及他利益的警察部隊」，其中可能包括阻撓以他為目標的任何調查。

這是卡斯蒂約在秘魯安全部隊高層人事變動方面所面臨的第2起醜聞。1月間，秘魯國家警察（Peruvian National Police）和武裝部隊的晉陞引發爭議後，他被迫任命新的內閣領袖。

檢察官指控卡斯蒂約與總統府前秘書巴奇可（Bruno Pacheco）涉嫌關說，正在調查那些人事晉陞。

© 2022 AFP