報導哥倫比亞嘉年華活動 兩記者回程遇襲身亡

（法新社波哥大28日電） 哥倫比亞警方表示，兩名記者今天結束一場嘉年華活動採訪工作打道回府時，遭騎着摩托車的襲擊者開槍擊斃。

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法新社報導，哥國北部馬達雷納省（Magdalena）警察局長瑟納（Andres Serna）說，兩名死者分別是37歲的奧蒂嘉（Leiner Montero Ortega）和39歲的康迪友（Dilia Contreras Cantillo），是加勒比海城鎮豐達西翁（Fundacion）一家名為「太陽數位」（Sol Digital）的新聞網站員工。

瑟納說，這兩名記者在聖羅沙德利馬鎮（Santa Rosa de Lima）採訪街頭嘉年華活動，返回豐達西翁時遭襲擊者開槍擊斃。

瑟納說還有另外一人受傷，但未說明傷者是否也是記者。

警方表示，他們認為槍擊事件的導火線是在嘉年華會發生的某種爭執或口角。

但「自由新聞基金會」（Free Press Foundation）敦促警方在調查這起犯罪時，「考慮一下奧蒂嘉和康迪友記者的身分」。

自由新聞基金會表示，哥倫比亞去年有768名新聞工作者遭受某種形式的暴力，包括被殺害。

無國界記者組織（Reporters without Borders）表示，對新聞工作者來說，哥倫比亞是拉丁美洲第3危險國家，僅次於委內瑞拉與墨西哥。（譯者：紀錦玲）

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