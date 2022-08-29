日本承諾推動安理會設立非洲常任理事國席次

（法新社突尼斯28日電） 日本首相岸田文雄今天透過視訊在突尼西亞最後階段投資會議上表示，日本將與非洲國家密切合作，促進「更具韌性」經濟體，並承諾日本會推動在聯合國安理會設立非洲常任理事國席次。

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岸田文雄昨天宣布，日本將提供非洲3年300億美元（約新台幣9100億元）的援助。岸田今天也承諾日本明年將運用在聯合國安全理事會的一席之地，推動設立非洲常任理事國席次。

岸田數天前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因此在東京透過視訊對在突尼西亞舉行的東京非洲發展國際會議（Tokyo International Conference on African Development）發表談話。

岸田表示，日本希望「創造一個非洲人民可以和平安全生活的環境，如此他們就能發展」。

日本是6月當選安理會非常任理事國的5個國家之一，任期2023年到2024年。

聯合國安理會由15個理事國組成，其中5國為常任理事國，分別為美國、俄羅斯、中國、法國和英國，對於安理會的決議握有否決權；其他10國為非常任理事國，任期兩年，每年各選出5國。

© 2022 AFP