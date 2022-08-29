歐盟將於9月9日召開緊急會議 討論能源問題

（法新社布拉格29日電） 捷克貿工部長西克拉（Jozef Sikela）今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭導致整個歐洲能源價格飛漲，歐盟各國能源部長將於9月9日召開緊急會議，討論解決方案。

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捷克現為歐盟輪值主席國，西克拉在推特發文稱：「我正在召集能源理事會一次特別會議。我們將於9月9日在布魯塞爾會面。」

西克拉說：「我們必須修正能源市場。歐盟層面上的解決方案，是到目前為止我們所擁有最好的解決方案。」

莫斯科攻擊烏克蘭後，由27個國家組成的歐盟正試圖擺脫對俄羅斯石油和天然氣供應的依賴。供應減少以及對未來的焦慮，引發全歐洲能源價格飛漲。

上周五（26日），德國和法國電價皆創下紀錄，德國提前一年合約價格飆升至每兆瓦/小時（MWh）995歐元，法國則飆升至每兆瓦/小時超過1100歐元，去年兩國每兆瓦/小時價格均為85歐元。

歐盟執委會（European Commission）計畫於今年將歐盟對俄羅斯天然氣的依賴減少2/3，並在2030年前結束對俄羅斯燃料供應的需求。

另外，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）將於9月8日在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）與其他盟國防長會面，討論支持烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭。

美國駐歐洲和非洲空軍表示，這次烏克蘭防務連繫小組（Ukraine Defense Contact Group）面對面會議，與會者還將包括高級軍事官員。（譯者：楊明��/核稿：陳政一）

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