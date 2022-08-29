隨機槍擊釀3死1傷 底特律警方展開緝兇

（法新社華盛頓28日電） 1名歹徒據信「隨機」朝4人開槍，造成其中3人因此喪命，讓美國密西根州底特律（Detroit）警方今天展開緝兇行動。

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底特律警察首長懷特（James White）表示，最先遇襲的3名受害者分別為2女1男，他們凌晨時在該市不同的地點被人發現，身上都中了數槍。

懷特表示，第4人注意到犯嫌盯着一輛又一輛的汽車內部，開口要對方停下來，因而遭嫌犯開了1槍。

警方表示，被害人當中有3人喪生1人生還。警方已公布犯嫌照片，並敦請認出犯嫌身分的民眾聯絡警方。

懷特在記者會中表示，這幾起槍擊事件似乎「十分的隨機」。

他表示，被害人中「有1人在等公車、有1人在溜狗、有1人只是站在街上」。

底特律的槍擊案並非美國今天唯一的致命槍枝暴力事件。

德州休士頓（Houston）當局表示當地有3人遭槍手擊斃，且槍手殺人之前還先縱火焚燒那3人的住家。

休士頓警察首長芬納（Troy Finner）在另一場記者會中說：「很遺憾且令人難過的，這名犯嫌邪惡地縱火焚燒數間民宅，等居民逃出來，便對他們開槍。」

他說，消防員滅火的同時也得尋求掩護。

警方隨後到場，擊斃開槍歹徒。

另外在美國華府，「華盛頓郵報」（Washington Post）指出，一名美式足球聯盟NFL的球員遭槍擊，目前傷勢穩定。

華郵報導說，這名受害者已送醫，據信沒有生命危險。

© 2022 AFP