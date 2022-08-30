倫敦諾丁罕丘嘉年華回歸暴力頻傳 1歌手遭刺死

（法新社倫敦30日電） 英國倫敦諾丁罕丘嘉年華（Notting Hill Carnival）自2019年起停辦後首次回歸，但警方今天表示，1名21歲饒舌歌手在活動期間遭刺殺身亡，另有數百人被逮捕。

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倫敦警方表示，由於嘉年華舉辦地點周邊「發生多起暴力事件，以及嚴重的刀械攻擊案」，警方緊急導入臨檢搜身執法權。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）發表聲明說：「8月29日晚間8時左右，警方獲報拉德布魯克樹叢（Ladbroke Grove）地區發生一起刺傷案件。」

「警員替受害的21歲男子實施急救。他隨後被送往西倫敦的一家醫院進行治療，儘管醫護人員盡了最大努力，他仍不幸宣告死亡。」

這位受害者後來經查明身分，是來自英格蘭西部布里斯托市（Bristol）的饒舌歌手，藝名TKorStretch。

根據官方數據，在截至今年3月的過去一年內，倫敦警方記錄1萬1122起刀械相關犯罪案件，較前一年增加9.8%。

警方在諾丁罕丘嘉年華舉辦的3天期間執行209次逮捕，當中46次為攻擊案，33次是持有攻擊武器，另有8次為性犯罪。

倫敦諾丁罕丘嘉年華是全世界最大的街頭慶典之一，但在2020與2021年都因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而取消。

© 2022 AFP