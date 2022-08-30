與中國簽安全協議後 索羅門暫禁所有外國艦艇入港

（法新社雪梨30日電） 美國海岸防衛隊本月23日未能在索羅門群島入港加油和補給後，索羅門領導人今天表示，索羅門群島以需要審查批准程序為由，已暫停讓所有外國海軍進入索國港口。

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索羅門群島近年來與中國關係日益密切，今年4月與中國簽署安全協議後，與美國及其盟友關係緊繃。

美國駐坎培拉大使館在聲明中表示：「美國於8月29日收到索羅門群島政府的正式通知，內容是在更新協議程序之前，要暫停允許所有海軍艦艇到訪。」

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）的發言人先前否認相關報導，並表示，蘇嘉瓦瑞今天下午將發表演說，歡迎昨天靠港的美軍醫療船仁慈號（USNS Mercy），這艘船昨天抵達索國首都荷尼阿拉（Honiara），將執行為期2周任務。

美國駐坎培拉大使館則表示，仁慈號是在禁令實施之前就獲得外交申請入港許可，「我們會持續密切關注情勢」。

奧立佛亨利號上周在南太平洋替一個區域漁業機關巡邏打擊非法捕魚時，申請駛入荷尼阿拉港加油，而未獲許可。

美國國務院發言人昨天表示，奧立佛亨利號未取得索羅門入港許可「令人遺憾」，但很高興仁慈號獲得許可。

© 2022 AFP