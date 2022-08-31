俄以歲修為由暫停供應天然氣 德：難以理解

（法新社德國盧布明31日電） 俄羅斯今天以歲修為由暫停透過北溪1號（Nord Stream 1）管線供應德國天然氣，德國稱這是一個「在技術上難以理解」的決定。

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俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示，壓縮機廠為期3天的歲修是「必要的」，還說「每運作1000個小時」後就必須進行維護。

但德國聯邦網路管理局（Federal Network Agency）局長穆勒（Klaus Mueller）說，這是一個「在技術上難以理解」的決定，警告這有可能只是莫斯科當局利用能源供應作為威脅的藉口。

穆勒指出，從過往經驗來看，莫斯科當局「屢屢在所謂的維護工作後做出政治決定」，並補充表示「我們要到9月初才會知道俄羅斯是否將再次這麼做」。

俄羅斯政府發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問及完成3天歲修後是否將恢復供應天然氣，他表示，「除了制裁措施導致的技術問題外，供應保證不受干擾」。

他補充表示，西方國家「對俄羅斯祭出制裁，這些制裁措施不允許進行正常維修工作」，似乎暗示着先前一輪漫長複雜、斷續供應的情況將重演。

© 2022 AFP