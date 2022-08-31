治療赤棉受害者精神科醫師等4人 榮獲麥格塞塞獎

（法新社馬尼拉31日電） 2022年「麥格塞塞獎」得主今天揭曉，由治療「赤棉」受害者的柬埔寨精神科醫師赤西姆及協助清理印尼河流的法國環保人士本切吉布等4人獲獎。這個獎被視為亞洲諾貝爾獎。

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「麥格塞塞獎」（Ramon Magsaysay Award）於1957年設立，以因飛機失事喪命的菲律賓總統為名，宗旨是表揚「為亞洲人民無私服務」者。

負責「麥格塞塞獎」運作的基金會，在線上公布了4名獲獎者。

54歲的精神科醫師赤西姆（Sotheara Chhim）本身也是赤棉（Khmer Rouge）政權暴政的倖存者。毛派赤棉政權十分兇殘，在1970年代統治期間，柬埔寨有1/4人口因饑荒、過勞、大規模處決喪命。

赤西姆因畢生致力於幫助在赤棉政權下飽受磨難者而獲獎。他專註治療柬埔寨出現類似創傷後壓力癥候群（PTSD）的患者。

他在2017年受訪時說：「身為赤棉的受害者，我自己也受到創傷，在努力幫助赤棉倖存者的同時，我也讓自己得到療愈。」

27歲的法國環保人士暨電影製片人本切吉布（Gary Bencheghib）因致力清理印尼受污染的水道而獲獎。

本切吉布用廢棄寶特瓶和竹子打造獨木舟，在世界受污染最嚴重的河川之一西大魯河（Citarum River）打撈垃圾。

64歲的菲律賓醫師馬德里（Bernadette Madrid）因在菲律賓各地設立兒童保護中心，幫助家暴受害者而獲獎。

58歲的日本眼科醫師服部匡志（Tadashi Hattori）因在專業人員及設備有限的越南提供免費眼科手術獲獎。

© 2022 AFP