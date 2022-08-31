烏克蘭：札波羅熱核電廠所在地安赫德遭炮擊

（法新社烏克蘭札波羅熱31日電） 烏克蘭今天指控俄羅斯部隊炮擊札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant）所在市鎮，與此同時，國際原子能總署（IAEA）人員正在前往視察這座核電廠的路上。

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尼科波區（Nikopol）首長葉夫圖申科（Evhen Yevtushenko）說：「俄軍炮擊安赫德（Energodar）。這種挑釁很危險。」尼科波位於第聶伯河（Dnipro River）北岸，與核電廠所在地安赫德隔河相望。

安赫德市長奧羅夫（Dmytro Orlov）在通訊軟體Telegram寫道，其中一枚炮彈擊中安赫德市議會所在的大樓。他貼出的照片顯示，這棟毀損的高樓側邊破了個洞，瓦礫四散在地。

這波攻擊發生前的幾個鐘頭，國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）率領的團隊剛從烏克蘭首都基輔（Kyiv）動身，準備造訪被俄軍佔領的札波羅熱核電廠。

這座歐洲最大核電廠位於俄烏軍隊作戰前線，該區域最近幾天連遭炮擊，雙方互控對方動手。

這種局勢引發全球憂心，葛羅西將帶領13人組成團隊前往核電廠視察。

葛羅西今早在基輔表示，他們打算在核電廠待「幾天」，會在之後回報。隨後他動身南下前往札波羅熱市（Zaporizhzhia）。

札波羅熱核電廠自3月起遭俄軍佔領，烏克蘭指控俄國部署數百名兵力和儲存彈藥於當地。

© 2022 AFP