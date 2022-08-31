熱浪一波波 法國經歷有紀錄以來第2炎熱夏季

（法新社巴黎30日電） 法國氣象局（Meteo France）今天表示，6月以來的3波熱浪使法國出現自1900年有紀錄以來第2炎熱的夏季，並警告酷熱高溫將愈來愈常見。

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1991年至2020年間，一共出現33天極端高溫，6月、7月和8月的平均氣溫比正常水準高出攝氏2.3度。

2003年，一場致命熱浪席捲歐洲，法國多處地區未對長時間的炎熱高溫做好準備，導致近1萬5000人死亡，喪命的多是老年人。

大多數專家將氣溫上升歸因於氣候變遷，法國氣象局指出，在法國有史以來最熱的10個夏季中，過去的8個夏季就佔了其中6個。

法國氣象局研究主任莫翰（Samuel Morin）在記者會上表示，到2050年前，即使溫室氣體排放獲得控制，「我們預計大約有一半的夏季氣溫若沒變得更高，也會與目前情況相當」。

今年夏季，炎熱高溫在法國各地引發一連串野火，尤其是西南部地區，熊熊大火延燒了一個多月，將2萬公頃土地燒得焦黑。

此外，破紀錄乾旱導致須廣泛限制用水，這讓情況雪上加霜。今年7月是1961年以來最乾燥的一個月。

法國總理柏納（Elisabeth Borne）昨天列出其「生態規畫」方案的優先事項，指引法國應對氣候變遷的努力。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

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