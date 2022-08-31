衣索比亞政府軍再次空襲叛軍首府馬凱勒

（法新社衣索比亞阿迪斯阿貝巴31日電） 衣索比亞政府軍繼26日轟炸北部叛軍控制的泰格瑞省（Tigray）首府馬凱勒（Mekelle）之後，昨天深夜再次攻擊當地，造成損壞和人員受傷。

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法新社報導，叛軍「泰格瑞人民解放陣線」（TPLF）和馬凱勒當地醫院表示，空襲發生在午夜左右。TPLF發言人芮達（Getachew Reda）在推特上稱：「馬凱勒夜間遭到無人機攻擊。這裡沒有可想到的軍事目標！馬凱勒醫院是目標之一，至少投下3枚炸彈。」

馬凱勒市艾德轉診醫院（Ayder Referral Hospital）首席臨床醫師格布雷西拉西耶（Kibrom Gebreselassie）也在推特上發文稱，馬凱勒綜合醫院附近「近午夜時」遭無人機攻擊。他說，「傷者正被送達艾德醫院」，但未提供細節。

法新社無法立即聯繫上衣索比亞政府官員詢問意見。

衣索比亞政府軍和TPLF上周恢復地面戰鬥，隨後馬凱勒便遭到轟炸。雙方再次交火打破5個月來的停火，也讓結束這場近兩年衝突的努力蒙上陰影。雙方都把戰火重燃歸咎於對方。

衣索比亞空軍26日轟炸馬凱勒市多個目標，包括一處兒童遊樂區，造成婦女和兒童在內共7人喪命。

© 2022 AFP