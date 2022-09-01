哈薩克總統擬提前大選 並將總統任期改為一任7年

（法新社哈薩克首都努爾蘇丹1日電） 哈薩克總統托卡葉夫今天宣布，他計畫在今年秋季提前舉行總統大選，並將總統任期由連續任職不得超過兩屆，一屆5年，修改為不得連任，一任7年。托卡葉夫也打算在2023年上半年提前舉行國會選舉。

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法新社報導，托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）在國會演說中建議提前於2023年上半年舉行國會大選。哈薩克今年1月發生大規模動亂，造成逾200人喪生。

托卡葉夫說，「我提議在2022年秋季提前舉行總統大選」，並表示有必須採取措施，以「強化國家地位」和「維持改革動力」。

哈薩克原定2024年舉行總統大選，2025年舉行國會選舉。

托卡葉夫表示，6月的修憲為「政治體系訂定公平公開遊戲規則的全新標準」後，他將讓國會選舉提前舉行。

總統任期限制也將從目前的2個5年任期縮短為1個7年任期。

中亞地區最穩定的國家之一哈薩克於1991年蘇聯解體後宣布獨立。今年1月，這個石油蘊藏豐富的國家因燃料價格飆漲引發社會暴力抗爭，政治情勢也為之動搖。

曾任外交官的托卡葉夫2019年獲統治哈薩克近30年的建國領導人納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）欽點，接任總統。（譯者：施施/核稿：陳政一）

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