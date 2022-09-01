美籍修女4月遭布吉納法索聖戰分子綁架 近日獲釋

（法新社瓦加杜古31日電） 美國籍83歲修女鄧尼森（Suellen Tennyson）從2014年起就在布吉納法索北部的亞爾戈（Yalgo）教區服務，但今年4月遭到聖戰份子綁架，所幸近日她已獲釋。

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天主教會表示，今年4月在布吉納法索北部被聖戰份子綁架的鄧尼森已經獲釋。

聖十字架會修女鄧尼森是在亞爾戈教區遭到綁架，她從2014年起就在當地服務。

法新社今天收到卡雅（Kaya）主教轄區主教奈爾（Theophile Nare）的聲明，聲明指出綁匪已釋放鄧尼森。

奈爾表示：「她目前在一個安全的地方…且身體健康。」他還提到，自己並沒有掌握鄧尼森獲釋條件的細節，但仍「深深感謝所有曾為了這件事努力的人士」。

美國國務院發言人證實：「在西非地區被扣為人質的一位美國公民於尼日獲釋。」

發言人並沒有透露此人身份，但鄧尼森是西非地區唯一已知的美國人質，他指出：「此人很快就能跟親友團聚，但目前保有隱私是這個人的期盼，我們希望大家都能予以尊重。」

亞爾戈位於布吉納法索北部地區的中心地帶，跟鄰國尼日一樣，當地常受到蓋達組織（Al-Qaeda）、伊斯蘭國（Islamic State）相關的聖戰份子猛烈攻擊。

這場持續長達7年的叛亂，已經造成數以千計民眾死亡，近200萬人逃離家園。

2021年4月，布吉納法索東部歷經一次攻擊事件後，有3名歐洲人被通報失蹤，包括2名西班牙人及1名愛爾蘭人，當時相關當局宣稱，他們「已被恐怖分子處決」。（譯者：張茗喧/核稿：陳彥鈞）

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