遭川普冷落 歐巴馬肖像7日終入主白宮

（法新社華盛頓31日電） 美國前總統歐巴馬（Barack Obama）和夫人蜜雪兒（Michelle）的官方肖像揭幕儀式在遭繼任總統川普（Donald Trump）拒辦之後，終將在9月7日於白宮舉行。

廣告 繼續瀏覽後續

這項消息今天曝光。總統肖像揭幕儀式是白宮維持多年的傳統，讓接下來的總統有機會向歷代前任致意。

然而，在歐巴馬執政8年之後在位1個任期的總統川普（Donald Trump），卻拒絕承襲這項傳統。

歐巴馬夫婦的肖像揭幕儀式如今改由現任總統拜登（Joe Biden）和第一夫人吉兒（Jill）主持。拜登過去擔任過歐巴馬的副手。

這將會是美國第44位總統歐巴馬2017年卸任之後，第2度造訪橢圓形辦公室，前一次是5個月前高調回白宮參加醫療保健支出的公開活動。

川普是全球知了名的愛不按牌理出牌，總統任內更一再以行動證明他不受傳統與禮數約束的個性。

川普這位屢屢打破常規的共和黨籍人士，據報任內曾將前總統柯林頓（Bill Clinton）和小布希（George W. Bush）的肖像從白宮大廳中移除，直到拜登去年上任，才將這些肖像回歸原位。

© 2022 AFP