南非21人離奇陳屍酒吧 官方稱過度擁擠造成窒息

（法新社約翰尼斯堡1日電） 南非6月下旬有21名年輕人在東開普省東倫敦市（East London）一間酒吧離奇喪命。死者的父母親表示，官員今天告知他們死因是現場過度擁擠造成窒息，但有些人對此存疑。

廣告 繼續瀏覽後續

受害年輕人大部分是未滿18歲合法飲酒年齡的青少年，他們於6月26日在景觀公園鎮（Scenery Park）的「恩尤貝尼酒館」（Enyobeni Tavern）意外身亡。

倖存者描述，當時大家瘋狂推擠爭相想逃出擁擠的酒吧，並有至少一人表示聞到令人覺得窒息的氣味。

受害者家屬表示，他們今天接獲通知前往當地衛生機構聽取最終毒物報告的結果，官員對家屬口頭回報，但基於保密原因沒有讓他們閱讀報告。

穆蘭傑尼（Xolani Malangeni）的17歲女兒在這場悲劇中喪命，他接受法新社電話訪問表示，自己對檢驗結果存疑。

他指出，回想起先前推測他們的孩子死於中毒的說法，但現在醫師又說「原因是窒息」，「這是假的，這是假的報告」。

其他受害者父母告訴當地媒體，他們也被告知死亡原因是窒息。

然而，東開普省（Eastern Cape）衛生機構發言人曼納納（Siyanda Manana）在簡報室外被當地媒體詢問時，未證實也未否認這種說法。

南非大城開普敦一間實驗室曾於7月發布初步的毒物報告，但沒有定論。當時報告發現，受害者血液中的酒精與一氧化碳濃度未達致死程度。

實驗室也在所有受害者的血液中發現甲醇，曾被質疑是可能的致死原因。

這起事件另有31名酒吧顧客住院，癥狀包括嘔吐、背痛、胸痛和頭痛等情況。酒吧老闆因涉嫌違反酒類銷售規定，在事發後遭到逮捕。

© 2022 AFP