巴基斯坦水災農損嚴重 農民無助盼真主垂救

（法新社巴基斯坦薩姆罕班布羅3日電） 巴基斯坦近來降下較往常多出10倍雨量，目前的大洪水使得國土1/3面積遭到淹沒，當地農民仍在細數洪患造成的損失，但產生的長期影響已明白可見。

廣告 繼續瀏覽後續

巴基斯坦信德省（Sindh）農民班布羅（Ashraf Ali Bhanbro）說，「我們已經回到50年前」。他種植了2500英畝的棉花和甘蔗且即將收成，如今毀於一旦。

由於目前雨季降下空前雨量，造成世紀大洪水，使得全國有逾3300萬人受災，至少1265人喪生，其中包括441名孩童，災情最嚴重的地區之一就是巴國南部信德省。

印度河（Indus River）將信德省一分為二，河流兩岸數千年來農耕發達，當地出現灌溉系統可追溯到公元前4000年。

信德省已降下空前雨量，積水無法排除，因為印度河已達滿水位，若干河段也出現決堤。除非遭到淹沒的農地能將積水排除，否則農民就無法種植冬麥，而冬麥對巴基斯坦的糧食安全攸關重大。

巴基斯坦多年來小麥產量都得以自給自足，但比較晚近也仰賴進口以確保糧倉滿盈，這是巴國的戰略儲備之一。

不過巴國幾乎無力大規模進口糧食，即使如同目前討論般地購買俄羅斯降價的穀物亦然。

同時巴國積欠了大筆外債，上個月雖成功說服國際貨幣基金（IMF）恢復融資，但金額不足以支付外債利息，遑論估計達100億美元的災後重建工作。

某些地方放眼望去都是一片水鄉澤國，棉花田泡在水中，棉花葉已呈現棕色，幾乎看不到任何棉鈴存留。蒙受損失的不僅是農民，供應鏈的每一個環節都受創。

無助的感覺鋪天蓋地，農民迪諾（Dinno）希望上天垂憐，他說：「我們仰望真主，他才是終極的救世主。」

© 2022 AFP